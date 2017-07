SIGN OF CAIN: Band um Tompa Lindstrand veröffentlicht Debütalbum “To Be Drawn And To Drown”

18 Jahre nach der Bandgründung erscheint das SIGN OF CAIN-Debütalbum: „To Be Drawn And To Drown“ kommt am 22. September 2017 via Apostasy Records.

Einen Song daraus gibt’s hier:

SIGN OF CAIN „The Earth Collapses Behind“ bei YouTube.

Zur Band gehören neben Sänger Tomas Lindberg (AT THE GATES, DISFEAR, ex-THE CROWN, THE LURKING FEAR u.a.) Gitarrist Tomer Hasenfratz (VISCERA TRAIL), Gitarrist Tomy Minas (THE SIN), Drummer Tuval Refaeli (EQUILIBRIUM) und Bassist David Mauritzon (RAZORRAPE).

Die Tracklist von „To Be Drawn And To Drown“:

01. Sign of Cain

02. The Earth Collapses Behind

03. Path of the Feeble

04. Thunders Never Followed

05. Scatter

06. Remembrance and Pain

07. Empires Ablaze with Unrest

08. Bearing Eyes

09. Again I Shed