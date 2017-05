Die Doom / Death Metal-Band SHORES OF NULL hat mit „Donau“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „Black Drapes for Tomorrow“ veröffentlicht. Das zweite Album der Italiener rund um Sänger Davide Straccione (ZIPPO) ist am 14. April 2017 via Candlelight Records erschienen.

SHORES OF NULL „Donau“ bei YouTube