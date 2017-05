Die Heavy / Symphonic Metal-Band SEVEN SPIRES hat mit „The Cabaret Of Dreams“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Solveig“ veröffentlicht. Das Debütalbum der Band aus Boston rund um Sängerin Adrienne Cowan (LIGHT & SHADE) wird am 4. August 2017 erscheinen.

SEVEN SPIRES „The Cabaret Of Dreams“ bei YouTube