Die Symphonic Metal-Band SERENITY hat mit „Lionheart“ ihr kommendes Album angekündigt. Das sechste Album der Tiroler wurde von Jan Vacik (SERIOUS BLACK) in den Dreamsound Studios gemixt und gemastert und wird am 27. Oktober 2017 via Napalm Records erscheinen.

Tracklist:

1. Deus Lo Vult

2. United

3. Lionheart

4. Hero

5. Rising High

6. Heaven

7. King´s Landing

8. Eternal Victory

9. Stand and Fight

10. The Fortress (of Blood and Sand)

11. Empire

12. My Fantasy

13. The Final Crusade