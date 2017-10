Die Symphonic / Gothic Metal-Band SERENADE hat mit „Hold me Back“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Onirica“ veröffentlicht. Das zweite Album der Italiener, auf welchem Fabio Dessi (ARTHEMIS) als Gast-Sänger mitwirkt, wird am 10. November 2017 via Revalve Records erscheinen.

SERENADE „Onirica“ Trackllist:

1. Insomnia

2. When Darkness Will Fall

3. Kill Your Pain

4. Hold Me Back

5. Oceanus

6. Lullaby

7. Stormborn

8. Luceafarul

9. Sleeping Dream