SAVAGE MESSIAH: Century Media-Deal für „Hands of Fate“-Album

Die Thrash / Power Metal-Band SAVAGE MESSIAH hat für ihr kommendes Album „Hands of Fate“ einen Plattenvertrag bei Century Media Records unterschrieben. Das vierte Album des Quartetts aus London wurde von Scott Atkins (u.a. für CRADLE OF FILTH tätig) produziert und wird am 27. Oktober 2017 erscheinen. Für den Titeltrack des Albums gibt es auch schon einen Video-Clip.

SAVAGE MESSIAH „Hands of Fate“ bei YouTube