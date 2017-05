SAREA: Labeldeal für „Black at Heart“-Album

Die Modern Metal / Metalcore-Band SAREA hat einen Plattenvertrag bei Wormholedeath unterschrieben. Im Zuge dessen werden die Schweden ihr neues Album „Black at Heart“ veröffentlichen. Das vierte Album des seit 2005 bestehenden Sextetts wurde von Oscar Nilsson (MISERATION, Ex-DESPITE) in den Crehate Studios in Götheborg produziert und wird am 26. Mai 2017 erscheinen.

SAREA „Black at Heart“-Teaser bei YouTube

Tracklist:

01. Lights

02. Black at Heart

03. Perception

04. The Others

05. Let Us Fall

06. Duality

07. The Dormant National

08. Monotone

09. Control

10. Dead Eyes

11. All for None

12. Circles