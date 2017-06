Die Doom Metal / Occult Rock-Band SAPATA hat mit „Sex Magik“ einen Video-Clip zu ihrem aktuellen Album „Satanibator“ veröffentlicht. Das Debütalbum des Quartetts aus Tampere wurde von Markku Syrjälä in den Suomenlinna Studios produziert und ist am 2. Juni 2017 via Inverse Records erschienen.

