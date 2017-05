SANCTUARY: Gitarrist Attila Voros geht mit auf Tour

Für die Festival- und Club-Konzerte im Sommer 2017 haben SANCTUARY Attila Voros als Live-Gitarristen verpflichtet.

Man kennt sich: Voros trat auch schon bei Konzerten von NEVERMORE und WARREL DANE als Sessionmusiker auf.

Die Konzerttermine von SANCTUARY:

16.06.2017 Loreley, RockFels Festival

17.06.2017 (BE) Dessel, Graspop Metal Meeting

12.07.2017 Balingen, Bang Your Head

26.07.2017 München, Free and Easy

27.07.2017 Berlin, Musik und Frieden

28.07.2017 Brande-Hörnerkirchen, Headbangers Open Air

29.07.2017 Erfurt, From Hell

30.07.2017 (CH) Aarburg, Musigberg

31.07.2017 Nürnberg, Hirsh

02.08.2017 Hanover, Musikzentrum

04.08.2017 Wacken, Wacken Open Air