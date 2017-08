SAMAEL: „Hegemony“ – Cover, Tracklist & Vorab-Song vom neuen Album

Die Industrial / Dark / Black Metal-Band SAMAEL veröffentlicht am 13. Oktober 2017 ihr neues Album „Hegemony“. Nach dem ersten Vorab-Song „Angel Of Wrath“ haben die Schweizer nun auch Cover und Tracklist ihres elften Albums veröffentlicht.

Tracklist „Hegemony“

Hegemony

Samael

Angel of Wrath

Rite of Renewal

Red Planet

Black Supremacy

Murder or Suicide

This World

Against All Enemies

Land of the Living

Dictate of Transparency

Helter Skelter

Storm of Fire (Bonus Track)