SABBATH ASSEMBLY: noch ein Song von der neuen Platte „Rites Of Passage“

Die Okkultrocker SABBATH ASSEMBLY stellen einen weiteren Song vom neuen Album „Rites Of Passage“ vor:

SABBATH ASSEMBLY „Angels Trumpets“ Video bei Decivbelmagazine.com

„Rites Of Passage“, das sechste Album der Band, erscheint am 12. Mai 2017 via Svart Records. Eine weitere Preview gibt’s hier:

SABBATH ASSEMBLY „Does Love Die“ Video bei YouTube.

Zur Band gehören Sängerin Jamie Myers (ex-HAMMERS OF MISFORTUNE), Gitarrist Kevin Hufnagel (GORGUTS, DYSRHYTHMIA), Drummer Dave Nuss; Bassist Johnny Deblase und – neu dabei – Gitarrist Ron Varod (KAYO DOT, PSALM ZERO, ZVI).