ROBERT PLANT: Neues Album „Carry Fire“ im Oktober, erster Song online

Während Kollege JIMMY PAGE die letzten Jahre fleißig war, die LED ZEPPELIN-Alben neu aufzulegen, hat sich ROBERT PLANT nach „Lullaby And … The Ceaseless Roar“ drei Jahre Zeit gelassen mit dem neuen Solo-Album. „Carry Fire“ erscheint am 13. Oktober über Nonesuch/Warner als CD, Doppel-LP und Download. Seine Band THE SENSATIONAL SPACE SHIFTERS war wieder mit im Studio, ebenso einige Gäste wie z.B. Chrissie Hynde (THE PRETENDERS).

„Carry Fire“ kann ab sofort überall vorbestellt werden und man bekommt dadurch bereits einen Download des Album-Openers „The May Queen“. Den Song kann man sich auch per Lyrics-Video gönnen. Vorbestellungen über nonesuch.com und robertplant.com beinhalten überdies einen exklusiven und limitierten Druck mit dem wunderschönen Artwork des Albums. 2018 soll auch eine Welttournee folgen.

Das sagt PLANT zum neuen Album: „Es geht um den Willen. Ich habe Respekt vor meinem bisherigen Werk und mag es sehr gern, doch jedes Mal fühle ich den Drang und den Impuls, ein neues Werk zu schaffen. Ich muss das Alte mit Neuem verbinden. In der Konsequenz hat sich die Triebkraft der Band etwas in ihrer Achse gedreht, und der neue Sound und die geänderten Räumlichkeiten öffneten den Weg zu einer aufregenden und dramatischen Landschaft von Stimmungen, Melodie und Instrumentierung.“

ROBERT PLANT: Lyrics-Video zu „The May Queen“ bei youtube

Die Tracks von „Carry Fire“:

1. The May Queen

2. New World…

3. Season´s Song

4. Dance With You Tonight

5. Carving Up The World Again… A Wall And Not A Fence

6. A Way With Words

7. Carry Fire

8. Bones Of Saints

9. Keep It Hid

10. Bluebirds Over The Mountain

11. Heaven Sent