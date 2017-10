RISE OF AVERNUS: kündigen „Eigengrau“-Album an

Die Orchestral Progressive Doom-Death Metal-Band RISE OF AVERNUS hat mit „Eigengrau“ ihr kommendes Album angekündigt. Das nach „L´Appel du vide“ (2013) zweite Album der Australier folgt der 2015er-EP „Dramatis Personæ“ und wird am 18. Januar 2018 via code666 erscheinen. „Eigengrau“ wurde von Ryan Huthnance in den Emissary Studios produziert und das Cover-Artwork stammt von Seth Siron Anton (SEPTICFLESH).

