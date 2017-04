Die Doom / Death Metal-Band RED MOON ARCHITECT hat mit „Return of the Black Butterflies“ ihr neues Album angekündigt. Das dritte Album der Finnen – und das erste mit Sänger Ville Rutanen (Ex-CASKET, Ex-THE FINAL HARVEST) wird am 19. Mai 2017 via Inverse Records erscheinen. Mit „Tormented“ gibt es auch ein erstes Lyric-Video zum Album.

RED MOON ARCHITECT „Tormented“ bei YouTube