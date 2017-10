REBAELLIUN: „Bringer of War (The Last Stand)“-EP mit neuen & alten Songs

Die brasilianische Thrash Metal-Band REBAELLIUN veröffentlicht am 1. Dezember 2017 die EP „Bringer of War (The Last Stand)“ als CD und Download, das Vinyl erscheint im Januar 2018.

Die EP besteht aus vier neuen Songs sowie den vier Stücken der 2000er EP „Bringer of War“. Einen der neuen Songs kann man sichhier anhören:

„War Cult Anthem“ bei YouTube.

Tourdaten „Fight The Plague“ 2018 mit PESILENCE, REBAELLIUN:

03.02 MS Connection Complex – Mannhein – DE

04.02 Rockfabrik – Ludwigsburg – DE

05.02 Backstage Club – Munchen – DE