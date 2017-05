RAMMSTEIN: Making-of Konzertfilm "Paris"

RAMMSTEIN veröffentlichen ihren Konzertfilm „Paris“ auf DVD und BluRay, er erscheint am 19. Mai 2017. Jetzt gibt Makin-og-Clips dazu:

es einen neuen Vorab-Clip daraus:

RAMMSTEIN Making-of 1 „Paris“.

RAMMSTEIN Making-of 2 „Paris“.

Der Mitschnitt ist vom März 2012, als RAMMSTEIN an zwei Abenden vor jeweils 17.000 Zuschauern in der Bercy Arena in Paris spielten. Regisseur des Filmes ist Jonas Åkerlund, der Schnitt nahm über ein Jahr in Anspruch. Zwei Songs Clip daraus kannst du hier ansehen:

RAMMSTEIN „Wollt ihr das Bett in Flammen sehen“ live in Paris bei YouTube.

RAMMSTEIN „Mutter“ live in Paris bei YouTube.

„Paris“ lief am 23., 24. und 29. März als Preview in einigen Kino. Neben den Videos gibt es drei Mini-Trailer zum Film:

RAMMSTEIN Paris Trailer 1 bei YouTube.

RAMMSTEIN Paris Trailer 2 bei YouTube.

RAMMSTEIN Paris Trailer 3 bei YouTube.