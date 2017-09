RAM: neues Album „Rod“ & erste Single „Gulag“

RAM veröffentlichen am 3. November 2017 ihr neues Album „Rod“.

Die Band selbst sagt über die neue Platte: “ Zum ersten Mal hört ihr darauf eine sechs Songs umfassende Konzept-Story, so wie wir sie immer schreiben wollten, aber bisher nicht verwirklichen konnten. Die Platte enthält unsere vermutlich epischsten Momente, entspricht aber immer noch unserem Stil im Sinne der Heavy-Metal-Tyrannei!“

Reinhören kann man schon jetzt, „Gulag“ ist die erste Singe, die RAM von „Rod“ veröffentlicht haben. Die Band kommentiert den Track so: „‚Gulag‘ versprüht definitiv eine Stimmung wie Euro-Metal der alten Schule. Der Text handelt von Heuchelei und Kollektivdenken, wobei wir eine Lanze für diejenigen brechen, die frei leben und für sich selbst denken wollen, nicht ideologisch, dogmatisch oder der Masse entsprechend. Wie man in dem Videoclip sehen kann, sind die meisten Mitglieder von RAM im goldenen Zeitalter der Computer aufgewachsen!“

RAM „Rod“ Tracklist

1. Declaration of Independence

2. On Wings of No Return

3. Gulag (Video bei YouTube)

4. A Throne at Midnight

5. Ramrod the Destroyer, Pt. 1: Anno Infinitus

6. Ramrod the Destroyer, Pt. 2: Ignitor

7. Ramrod the Destroyer, Pt. 3: The Cease to Be

8. Ramrod the Destroyer, Pt. 4: Voices of Death

9. Ramrod the Destroyer, Pt. 5: Incinerating Storms

10. Ramrod the Destroyer, Pt. 6: Ashes

Aktuelle Besetzung von RAM

Oscar Carlquist: Vocals

Morgan Pettersson: Drums

Harry Granroth: Gitarre

Martin Jonsson: Gitarre

Tobias Petterson: Bass