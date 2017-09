RAGE OF ROMANCE: Preview zum „Rage of Romance“-Album

Die Power Metal-Band RAGE OF ROMANCE hat eine Preview zu ihrem kommenden Album „Thunderborn“ veröffentlicht. Das nach dem selbstbetitelten „Rage of Romance“ (2014) zweite Album der Griechen rund um einige Ex-WINDFALL-Musiker wurde von Maxi Nil (JADED STAR, Ex-ON THORNS I LAY, Ex-VISIONS OF ATLANTIS) eingesungen und wird am 25. September 2017 via Steel Gallery Records erscheinen.

RAGE OF ROMANCE „Thunderborn“-Preview

RAGE OF ROMANCE „Thunderborn“-Tracklist:

1. The Burning Sea of Galilee

2. Heart of a Mountain

3. Sky Will Burn

4. A Winter´s Sail

5. Fight Fire With Fire

6. Somehow

7. Thunderborn

8. The Deepest of Dreams

9. Imperiled Love

10. Raintears