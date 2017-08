PYRRHON: streamen „What Passes for Survival“-Album

Die Technical Death Metal-Band PYRRHON hat ihr aktuelles Album „What Passes for Survival“ als Stream zur Verfügung gestellt. Der „The Mother of Virtues„-Nachfolger und das insgesamt dritte Album des Quartetts aus Brooklyn wurde von Colin Marston (DYSRHYTHMIA, KRALLICE) produziert und ist am 10. August 2017 via Willowtip Records erschienen.

PYRRHON „What Passes for Survival“ bei Decibelmagazine