Die Brutal Death Metal-Band PSYCHOBOLIA hat mit „Oxygen“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Chiaroscuro“ veröffentlicht. Das nach „Fisting You All“ (2008) und „Delightful Carnage“ (2013) dritte Album der Franzosen wird am 30. Juni 2017 via Great Dane Records erscheinen.

