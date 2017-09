PSYCH IN BLOOM FESTIVAL: Psychedelic/Krautrock und Shoegaze im KOMMA

Am 6. und 7. Oktober findet im Esslinger KOMMA Kultur-Club das PSYCH IN BLOOM FESTIVAL 2017 statt. Das Festival bietet Psychedelic, Krautrock und Shoegaze sowie ein Rahmenprogramm mit Vorträgen, Rahmenprogramm und mehr.

Mehr Infos gibt es auf der Festival-Homepage, Tickets kann man hier ordern.

Es gibt folgendes Lineup:

10000 RUSSOS, ACID MOTHER TEMPLE, CAMERA, GÜNTER SCHLIENZ UND HANNO BRAUN, JAMHED, KORB, LES SIX, LIZA LAUDA, MOUTH, SPACE INVADERS, RADAR MEN FROM THE MOON, TRISTAN REVERB, WIGHT sowie Lesung von WOLFGANG SEIDEL (TON STEINE SCHERBEN), OP-1 Synthesizer Workshop mit Günther Rolle und mehr.