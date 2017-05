PRONG: Cover & Tracklist vom neuen Album "Zero Days"

„Zero Days“, das neue Album von PRONG , erscheint am 28. Juni 2017.

Tommy Victor ist ziemlich überzeugt von „Zero Days“: „Wir haben viel in „Zero Days“ investiert. Von der ersten Sekunde , wenn ich von einer Tour zurückkehrt, machte ich mich daran, die Ideen, die ich auf Tour gesammelt hatte, zu sondieren und neue zu entwickeln. Der Fokus lag darauf, die bestmöglichen Songs zu schreiben. Dieses Album soll modern klingen, aber auch den vorhergehenden Alben gerecht werden. Was die Texte betrifft, war ich dieses mal wohl sogar noch akribischer als sonst. Ich hatte eine Menge zu sagen und wollte so intelligente Texte,wie möglich. Ich denke, wir haben unsere Ziele auf allen Ebenen erreicht. Auch mit unseren musikalischen Leistungen sind wir mehr als zufrieden. Wir haben Hymnen, Banger, Thrasher, Grooves – einfacha lles, was eine PRONG_PLatte ausmacht. Definitiv eine Scheibe, die man von vorne bis hinten durchhören kann.”

Im Sommer sind PRONG mit den neuen Songs unterwegs, hier sind die Termine für Konzerte und Festivalauftritte:

