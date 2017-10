Die Sludge / Doom Metal-Band PRIMITIVE MAN hat mit „Victim“ einen Video-Clip zu ihrem kommenden Album „Caustic“ veröffentlicht. Das nach sehr vielen Splits zweite Album nach „Scorn“ (2013) des Trios aus Denver wird am 6. Oktober 2017 via Relapse Records erscheinen.

PRIMITIVE MAN „Caustic“ Tracklist:

1. My Will

2. Victim

3. Caustic

4. Commerce

5. Tepid

6. Ash

7. Sterility

8. Sugar Hole

9. The Weight

10. Disfigured

11. Inevitable

12. Absolutes