Die Death Metal-Band POST PULSE hat mit „Halls of the Damned“ ihr kommendes Album angekündigt. Das Debütalbum der Finnen rund um Antti Karhu (Ex-THE MAN-EATING TREE) wird am 26. Mai 2017 via Inverse Records erscheinen. Mit „Frozen Heart“ gibt es auch einen Video-Clip zum Album.

POST PULSE „Frozen Heart“ bei YouTube