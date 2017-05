POSSESSED: neues Album nach 31 Jahren!

POSSESSED veröffentlichen 2018 ein neues Studioalbum via Nuclear Blast – es wäre die erste neue Platte seit dem 1986er Album „Beyond The Gates“. Außerdem sind Auftritte auf dem WACKEN OPEN AIR, dem PARTY.SAN OPEN AIR und dem SUMMER BREEZE OPEN AIR geplant.

Sänger und Gründungsmitglied Jeff Becerra kommentiert:

„POSSESSED sind hocherfreut und fühlen sich geehrt, ihren Eintritt in die Nuclear Blast-Familie bekanntgeben zu können. Derzeit arbeiten wir hart an neuem Material für unser kommendes, erstes Studioalbum bei Nuclear Blast. Ich möchte mich besonders bei allen von Nuclear Blast und bei all unseren Unterstützern bedanken. Es hat alles lange auf sich warten lassen, das ist eine enorm spannende Zeit für uns.“

Zur aktuellen Nbetezung von POSSESSED gehören:

Jeff Becerra | Gesang

Daniel Gonzalez | Gitarre

Emilio Marquez | Schlagzeug

Robert Cardenas | Bass

Claudeous Creamer | Gitarre

Nuclear Blast haben ein kurzes Video zur Vertragsunterzeichnung veröffentlicht – es enthält auch einen kurzen Ausschnitt einer Demoversion eines neuen Songs:

POSSESSED bei Youtube.