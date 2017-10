PINK FLOYD: weitere Alben auf Vinyl

PINK FLOYD legen nochmals Neuauflagen von Alben nach, die nun nach 20 Jahren endlich wieder auf Vinyl gefeiert werden können. Nach dem Re-Release ihrer Studioalben in den letzten zwei Jahren sind nun das Doppel-Livealbum „Delicate Sound Of Thunder“ von 1988 sowie die Zusammenstellung „A Collection Of Great Dance Songs“ von ´81 dran mit alternative Versionen von PINK FLOYD-Klassikern.

PINK FLOYD: Livesongs und alternative Versionen der Klassiker auf LP

Beide werden am 17. November über Pink Floyd Records/Warner Music auf 180g Vinyl veröffentlicht, natürlich wurde wieder von den analogen Original-Studiobändern remastered. Auch das Original Artwork wurde entsprechend reproduziert.

Die Tracklist zu PINK FLOYD´s „Delicate Sound Of Thunder“:

LP 1 und 2:

Shine On You Crazy Diamond

Learning To Fly

Yet Another Movie

Round And Round

Sorrow

The Dogs Of War

On The Turning Away

LP 3 und 4:

One of These Days

Time

Wish You Were Here

Us And Them

Money

Another Brick In The Wall (Part II)

Comfortably Numb

Run Like Hell

Die Tracklist zu PINK FLOYD´s „A Collection Of Great Dance Songs“:

One of These Days

Money

Sheep

Shine On You Crazy Diamond (Edit)

Wish You Were Here

Another Brick in the Wall, Part II (Edit)