PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS: „Live At Solothurn“-Album im Stream

PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS, die Band um MOTÖRHEAD-Gitarristen Phil Campbell und seine drei Söhne, hat einen Plattenvertrag bei Nuclear Blast unterschrieben. Erste Veröffentlichung auf dem neuen Label ist die Digital-EP „Live At Solothurn“, die in der Schweiz aufgenommen wurde.

Streamen kannst du das Album hier:

PHIL CAMPBELL & THE BASTARD SONS bei Spotify

Die Tracklist von „Live At Solothurn“:

01. Big Mouth

02. Nothing Up My Sleeve (MOTÖRHEAD Cover)

03. Spiders

04. Take Aim

05. R.A.M.O.N.E.S. (MOTÖRHEAD Cover)

06. Sweet Leaf (BLACK SABBATH cover)

32 Jahre lang war Phil Campbell der Lead-Gitarrist MOTÖRHEADs. Das Einzigartige an der Band ist, dass neben Phil selbst seine drei Söhne die Positionen am Schlagzeug, dem Bass und der zweiten Gitarre besetzen. Das Line-Up wird von Sänger Neil Starr komplettiert. Im November 2016 veröffentlichte die Band ihre selbstbetitelte EP und ging damit auf Tournee, darunter eine Europa-Tour mit SAXON. Im Moment arbeitet die Band mit Hochdruck an ihrem Debütalbum.

Line-up:

Phil Campbell – Guitar

Todd Campbell – Guitar

Dane Campbell – Drums

Tyla Campbell – Bass

Neil Starr – Vocals