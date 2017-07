Die britischen Punkrocker PETER AND THE TEST TUBE BABIES veröffentlichen am 15. September 2017 hr neues Album „That Shallot“. Die erste neue Platte der Band seit 2004 erscheint via Arising Empire.

Einige Songtitel sind bereits bekannt: „Silicone Beer Gut“, „None Of Your Fucking Business“ – außerdem sind auf „That Shallot“ Lars (RANCID), die Ukulele Punker THE PUKES und Olga von den TOY DOLLS zu hören.