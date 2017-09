PERSONA: Preview vom „Metamorphosis“-Album

Die Progressive / Symphonic Metal-Band PERSONA hat ihr kommendes Album „Metamorphosis“ mit einer Preview angekündigt. Das zweite Album der tunesischen Band mit ihrer serbischen Sängerin wird am 15. September 2017 erscheinen.

PERSONA „Metamorphosis“-Preview bei YouTube

Tracklist:

1. Prologue (The Initiation)

2. The Omen of Downfall

3. Esurience Guilefulness Omnipotence

4. Armour of Thorns

5. Netherlight

6. Bête Noire

7. Invidia

8. Hellgrind

9. Credence

10. In Memoriam

11. The Seeress of Triumph

12. Epilogue (The Final Deliverance)