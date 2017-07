PARADISE LOST: „The Longest Winter“ – erste Single von „Medusa“

PARADISE LOST haben einen ersten Song vom kommenden Album „Medusa“ veröffentlicht:

PARADISE LOST „The Longest Winter“ Lyricsvideo bei YouTube.

Der Song ist vom kommenden Album „Medusa“, das 15. Studioalbum von PARADISE LOST, erscheint am 1. September 2017. Am selben Tag gibt die Band ein Konzert im Stuttgarter LKA und spielt alle Songs der neuen Platte – die übrigens das härteste Album seit 15 Jahren sein soll.

Die Tracklist von „Medusa“:

Fearless Sky (8:30)

Gods Of Ancient (5:50)

From The Gallows (3:42)

The Longest Winter (4:31)

Medusa (6:20)

No Passage For The Dead (4:16)

Blood & Chaos (3:51)

Until The Grave (5:41)