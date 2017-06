PARADISE LOST: neues Album „Medusa“ & spezielles Konzert in Stuttgart

PARADISE LOST veröffentlichen ihr 15. Studioalbum: Zum Release von „Medusa“ am 1. September 2017 gibt die Band ein Konzert im Stuttgarter LKA und spielt alle Songs des Albums – das übrigens das härteste Album seit 15 Jahren sein soll.

Das Cover von „Medusa“ kommt von den spanischen Cover-Künstlern Branca Studio. Gitarrist Greg Mackintosh sagt dazu „Als wir ‚Medusa‘ geschrieben haben und erkannten, wie das Album klingen wird, mussten wir einen Künstler finden, der diese Entwicklung zeigen kann. Nach einigem Suchen habe ich Branca Studio entdeckt. Sie haben ein gutes Auge für Design und ihr moderner Retro-Ansatz passt haargenau. Sie haben einen bunten und gleichzeitig retro-inspirierten Style gefunden, der die typische PARADISE LOST-Ausstrahlung hat. “

Auf dem Cover ist die grichische Göttin Medusa zu sehen. Sie verwandelt jeden, der es wagt, in ihre Augen zu schauen, in Stein – Sänger Nick Holmes kommentiert: „Ich wollte eine umfassendere Aussage und habe überlegt, wofür Medusa stehen kann. Der Titel ‚Medusa‘ funktioniert auf vielen Ebenen. Aus einer nihilistschen Perspektive passt die Definition von ‚Medusa“ auf Wikipedia perfekt: ‚Der Versuch, nicht in Medusas Augen zu blicken steht auch für den Versuch, die angeblich schmerzvolle Wahrheit zu verneinen, dass das Universum bedeutungslos ist'“.

Im Herbst sind PARADISE LOST dann auch auf Tour:

PARADISE LOST, PALLBEARER, SINISTRO 28.09.2017 Herford (DE), X

18.10.2017 Nürnberg (DE), Hirsch

19.10.2017 Frankfurt (DE), Batschkapp

20.10.2017 Saarbrücken (DE), Garage

21.10.2017 Genf (CH), L´Usine

29.10.2017 München (DE), Theaterfabrik

30.10.2017 Pratteln (CH), Z7

08.11.2017 Köln (DE), Live Music Hall

09.11.2017 Berlin (DE), Columbia Theater