Die Dark Metal-Band PAINTED BLACK hat einen Plattenvertrag bei Wormholedeath unterschrieben, um ihr kommendes Album „Raging Light“ zu veröffentlichen. Das nach „Cold Comfort“ zweite Album der Portugiesen wird am 6. Oktober 2017 erscheinen.

PAINTED BLACK „Raging Light“-Tracklist:

1 – The Raging Light

2 – Dead Time

3 – The Living Receiver

4 – Absolution Denied

5 – Chamber

6 – In The Heart Of The Sun

7 – I Am Providence

8 – Almagest