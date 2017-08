PAGAN ALTAR: Titeltrack von „The Room of Shadows“ online

PAGAN ALTAR haben ihr viertes und letztes Album angekündigt: „The Room of Shadows“ erscheint am 24. August 2017 über das kanadische Label Temple of Mystery Records. Jetzt gibt es den Titelsong und einen weiteren Track daraus im Netz:

PAGAN ALTAR „The Room Of Shadows“ bei TheObelisk.net.

PAGAN ALTAR „Dance of the Vampires“ bei decibelmagazine.com

„The Room of Shadows “ wurde schon vor 13 Jahren geschrieben und nun – zwei Jahre nach dem Tod von Frontman Terry Jones – fertiggestellt, auf dem Album sind Terry Jones‘ letzte Gesangsaufnahmen zu hören.

„The Room of Shadows“ wird auch als limitierte Auflage erhältlich sein, zum Set gehören das Album auf goldenem Vinyl, Poster, Patch, Booklet sowie sieben Räucherstäbchen – den Duft verwendete die Band in den 1980ern auf der Bühne. Das Album gibt’s außerdem als LP, CD und Tape.

Tracklist „The Room of Shadows“

1. Rising of the Dead

2. Portrait of Dorian Gray

3. Danse Macabre

4. Dance of the Vampires

5. The Room of Shadows

6. The Ripper

7. After Forever