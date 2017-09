Die finnischen Old School-Punks OVERDOSE SUPPORT stellen ihr Album „Try Dying“ vor, hier kannst du alle Songs streamen:

OVERDOSE SUPPORT „Try Dying“ bei bandcamp

„Try Dying“ ist ziemlich unüberhörbar von den DEAD KENNEDYS beeinflusst und erscheint am 15. September 2017 via Kaos Kontrol auch als LP in einer 350er Auflage.

OVERDOSE SUPPORT haben „Try Dying“ mit Produzent Markus Leminen aufgenommen, das Mastering ist von Saku Tamminen, das Cover artwork von Heikki Hautala.