ORDEN OGAN: neues Album „Gunmen“ & Video

ORDEN OGAN zeigen zum Opener ihres neuen Albums „Gunmen“ ein Video:

ORDEN OGAN „Gunman“ Video bei YouTube.

„Gunmen“ erscheint am 7. Juli 2017 als CD, Digipak mit „Live In Wacken 2016“-DVD), LP auf rotem oder silbernem Vinyl, Picture-Disc und Boxset in Sargform (inkl. Digipak und Figur des Bandmaskottchens Alister Vale).

Die Tracklist von „Gunmen“:

01. Gunman

02. Fields Of Sorrow

03. Forlorn And Forsaken

04. Vampire In Ghost Town

05. Come With Me To The Other Side (feat. Liv Kristine)

06. The Face Of Silence

07. Ashen Rain

08. Down Here (Wanted: Dead Or Alive)

09. One Last Chance

10. Finis Coronat Opus

Digipak Bonus DVD

(“Live Wacken 2016”)

01. Orden Ogan (Intro)

02. Ravenhead

03. Here At The End Of The World

04. We Are Pirates!

05. Deaf Among The Blind

06. Sorrow Is Your Tale

07. F.E.V.E.R

08. The Things We Believe In

09. In Grief And Chains (Outro)