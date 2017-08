OPHIS: kündigen „The Dismal Circle“-Album an

Die Doom-Death Metal-Band OPHIS hat mit „The Dismal Circle“ ihr kommendes Album angekündigt. Der „Abhorrence in Opulence„-Nachfolger und das insgesamt vierte Album der Hamburger wird am 20. Oktober 2017 via F.D.A. Records erscheinen. „The Dismal Circle“ ist zudem das erste OPHIS-Album mit dem neuen Drummer Steffen Brandes (CRYPTIC BROOD) und dem neuen Gitarristen Simon Schorneck (Ex-CRIMSON SWAN, Ex-EMBERCROW).

OPHIS „The Dismal Circle“-Teaser bei YouTube

Tracklist:

1. Carne Noir

2. Engulfed In White Noise

3. Dysmelian

4. The Vermin Age

5. Ephemeral

6. Shrine of Humiliation