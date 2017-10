Die Black / Doom Metal-Band OBSCURA AMENTIA hat mit „The Art Of The Human Decadence“ den Titeltrack ihres aktuellen Albums als Video-Clip veröffentlicht. Das dritte Album des italienischen Duos ist am 4. April 2017 via Sliptrick Records erschienen.

OBSCURA AMENTIA „The Art Of The Human Decadence“ Tracklist:

1. Ocean

2. Entropy

3. The Art of the Human Decadence

4. Agony

5. Broken

6. Apathy

7. Sentenced

8. King

9. Ananke