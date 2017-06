Die Sludge / Death-Doom Metal-Band NOSTRUM hat ihr aktuelles Album“Internal Tomb“ als Stream zur Verfügung gestellt. Das Debüt-Album der Kanadier rund um Scott Browne (Ex-ISKRA) und Bina Berger (MENDOZZA) ist am 30. April 2017 via Transylvanian Tapes erschienen.

NOSTRUM „Internal Tomb“ bei Bandcamp