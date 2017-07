NOCTURNAL RITES: Tracklist und Lyric-Video vom „Phoenix“-Album

Die Melodic / Power Metal-Band NOCTURNAL RITES hat mit „Before We Waste Away“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Phoenix“ veröffentlicht. Das neunte Album der Schweden beendet eine Schaffenspause von zehn Jahren, als „The 8th Sin“ erschienen ist, und wird am 29. September 2017 via AFM Records erscheinen.

Tracklist:

1. A Heart As Black As Coal

2. Before We Waste Away

3. The Poisonous Seed

4. Repent My Sins

5. What’s Killing Me

6. A Song For You

7. The Ghost Inside Me

8. Nothing Can Break Me

9. Flames

10. Used To Be God

11. Welcome To The End