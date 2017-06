Die Melodic Death Metal-Band NO LIMITED SPIRAL hat einen Plattenvertrag bei Wormholedeath unterschrieben. Im Zuge dessen werden die Japaner ihr kommendes Album „Into the Marinesnow“ veröffentlichen. Das zweite Album des 2009 gegründeten Quintetts wird am 22. September 2017 erscheinen.

NO LIMITED SPIRAL „Into the Marinesnow“-Preview bei YouTube