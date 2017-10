NIGHT IN GALES: Plattenvertrag bei Apostasy Records

Die Melodic Death Metal-Band NIGHT IN GALES hat einen Plattenvertrag bei Apostasy Records unterschrieben. Im Zuge dessen wird die Band aus Nordrhein-Westfalen auch ihr kommendes und insgesamt sechstes Album veröffentlichen. Und das mit Gründungsmitglied Christian Müller an den Vocals, der den langjährigen Growler Björn Gooßes (THE VERY END) ersetzt.

