NICKELBACK: neues Album „Feed The Machine“ & Single „Song On Fire“

NICKELBACK veröffentlichen am 16. Juni 2017 ihr neues Album „Feed The Machine“. Die erste Single daraus heißt „Song On Fire“, hier geht’s zum Video:

NICKELBACK „Song On Fire“ Video bei YouTube.

Chad Kroeger sagt über „Song on Fire“: „Während wir an diesem, für mich sehr persönlichen Song, arbeiteten, konnte sich jeder von uns auf seine eigene Art und Weise und aufgrund persönlicher Erfahrungen sofort damit identifizieren. Jeder hat das Bedürfnis zu lieben und geliebt zu werden und wir wurden alle schon verletzt oder haben uns verloren gefühlt. Es geht darum, dass Dein Herz sich nach etwas sehnt, das Dein Kopf für unmöglich hält. Es gibt diese universelle, quälende Endgültigkeit wenn man eine Liebe verliert und unser Protagonist versucht diese zurückzugewinnen; weiß aber nicht, wo er anfangen soll oder ob vielleicht am Ende alles umsonst sein wird.“