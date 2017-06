Die Alternative / Electronic / Gothic Rock-Band NEMESEA hat mit „Dance In The Fire“ einen ersten Track mitsamt Video-Clip von der neuen Sängerin Sanne Mieloo veröffentlicht. Ebenso neu von der Partie ist Keyboarder Mathijs van Til. Die dem vorjährigen „Uprise„-Album folgende Single ist am 19. Mai via Napalm Records erschienen.

NEMESEA „Dance In The Fire“ bei YouTube