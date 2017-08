NECROTTED: erster Song von „Worldwide Warfare“

NECROTTED haben ein neues Album angekündigt: „Worldwide Warfare“ kommt am 27. Oktober 2017 via Rising Nemesis Records.

Jetzt gibt es mit „Hunt Down The Crown“ einen ersten Song zum Reinhören in „Worldwide Warfare“.

Das dritte Studioalbum der Deathcore-Band wurde wie auch der Vorgönger „Utopia 2.0“ von Nikita Kamprad (DER WEG EINER FREIHEIT) produziert.

Tracklist NECROTTED „Worldwide Warfare“

1. Worldwide

2. No War But Class War

3. Hunt Down The Crown (Stream bei YouTube)

4. Vile Vermin

5. The Lost Ones

6. My Foray, Your Decay

7. Unity Front

8. Our Dominion

9. Babylon

10. Forlorn Planet