Die isländische Old School Death Metal-Band NARTHRAAL stellt einen Song von ihrem Labeldebüt „Screaming From The Grave“ vor:

NARTHRAAL „Death Of The Undying“ Video bei YouTube.

„Screaming Frow The Grave“ erscheint am 6. Mai 2017 via Inverse Records.

Die Tracklist:

01 Death Of The Undying

02 Screaming From The Grave

03 Million Graves To Fill

04 Worldwide Destruction

05 Envy

06 Descent Into Darkness

07 Blood Path

08 Symbols Of Hate

09 Feed The Pig

10 Dismember The Entombed