NAPALM DEATH: arbeiten an einer neuen Platte

NAPALM DEATH arbeiten zur Zeit an einem neuen Album. Die Band nimmt im britischen Parlour Studio auf, als Produzent ist wieder Russ Russell gebucht. Ein paar Fotos aus dem Studio gibt‘ s auf der NAPALM DEATH-Homepage.

Wann der Nachfolger des 2015er Albums „Apex Predator – Easy Meat“ veröffentlicht werden soll, ist noch nicht bekannt.

Am 9. September 2017 spielen NAPALM DEATH unter anderem mit ANNIHILATOR, IMMOLATION, SOLSTAFIR und CARCASS beim „Meh Suff!“ Metal Festival in Hüttikon in der Schweiz.