NACHTBLUT: Lyric-Video vom „Apostasie“-Album

Die Melodic Dark Metal NACHTBLUT hat mit „Amok“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Apostasie“ veröffentlicht. Das fünfte Album des Quintetts aus Osnabrück wurde in den Chameleon Studios in Hamburg aufgenommen und wird am 13. Oktober via Napalm Records erscheinen.

NACHTBLUT „Amok“ bei YouTube

Tracklist:

1. Multikulturell

2. Lied für die Götter

3. Amok

4. Scheinfromm

5. Geboren um zu leben

6. Der Tod ist meine Nutte

7. Mein Antlitz aschfahl vor Gram

8. Frauenausbeiner

9. Einsam

10. Apostasie

11. Wat is´ denn los mit dir *