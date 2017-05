Die Avantgarde Black Metal-Band MOUNTAINS CRAVE hat mit „Ynisvitrin“ einen Track ihres aktuellen Albums „As We Were When We Were Not“ veröffentlicht. Das erste Album des Quintetts aus Leeds, dem mit Mr. Titus Lungbutter und Mike Midgley zwei A FOREST OF STARS-Musiker angehören, ist am 13. Mai 2017 via Avantgarde Music erschienen.

