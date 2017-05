Die Death Metal-Band MORFIN hat mit „Reincarnated“ ein Lyric-Video zu ihrem kommenden Album „Consumed by Evil“ veröffentlicht. Das zweite Album der US-Amerikaner wird am 5. Mai 2017 via F.D.A. Records erscheinen. Unlängst wurde auch ein Stream des Albums zur Verfügung gestellt.

MORFIN „Reincarnated“ bei Bandcamp

MORFIN „Reincarnated“ bei YouTube