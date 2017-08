Die Crust / Thrash Metal-Band MÖRKHIMMEL hat ihren Teil der Split-LP mit den Doomern von THE TOWER als Stream zur Verfügung gestellt. Die Split folgt drei Alben der Tschechen nach und ist am 6. Juni 2017 via Insane Society Records erschienen.

MÖRKHIMMEL „Mörkhimmel & The Tower“ bei YouTube